POL-MA: St. Leon-Rot/BAB 5: Auffahrunfall mit vier beteiligten Fahrzeugen

St. Leon-Rot/BAB 5 (ots) - Drei Personen wurden am frühen Freitagmorgen bei einem Auffahrunfall auf der A 5 bei St Leon-Rot, an dem vier Fahrzeug beteiligt waren, verletzt. Eine 33-Jährige war kurz nach vier Uhr mit ihrem VW-Golf auf der linken Fahrspur der A 5 von Kronau in Richtung Autobahnkreuz Walldorf. Dabei kollidierte sie mit dem Nissan eines 45-Jährigen, der auf dem linken Fahrstreifen stand. In der weiteren Folge prallten ein 39-jähriger Citroen-Fahrer sowie ein 56-jähriger Renault-Fahrer in gegen die beiden verunfallten Fahrzeuge. Dabei erlitten der Fahrer des Nissan, die Golf-Fahrerin sowie deren Mitfahrerin leichte Verletzungen und wurden in Krankenhäuser eingeliefert. Alle vier Autos wurden abgeschleppt, die Höhe des Sachschadens lässt sich noch nicht beziffern.

Inwiefern der Nissan aufgrund Unfalls oder Panne auf der linken Fahrspur stand, ist derzeit unklar und Gegenstand der weiteren Unfallermittlungen der Autobahnpolizei Mannheim.

Während der Unfallaufnahme wurden zwei Fahrstreifen gesperrt, der Verkehr wurde über die Parallelfahrbahn an der Unfallstelle vorbeigeleitet.

Nach Abschluss der Unfallaufnahme musste die Fahrbahn aufgrund ausgelaufener Betriebsstoffe durch eine Fachfirma gereinigt werden.

