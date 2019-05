Polizei Salzgitter

POL-SZ: Pressebericht der Polizeiinspektion Salzgitter/ Peine/ Wolfenbüttel für den Bereich Peine vom 02.05.2019

Peine (ots)

Einbruch in Wohnhaus

Die Abwesenheit der Hausbewohner nutzten unbekannte Täter zwischen Montag, 12:00 Uhr, und Mittwoch, 15:50 Uhr, um in ein Einfamilienhaus im Kötherkamp in Peine einzubrechen. Über eine Terrassentür gelangten die Täter in das Wohnhaus und durchsuchten im Anschluss sämtliche Räumlichkeiten. Nach ersten Erkenntnissen wurden durch die Täter Schmuckstücke entwendet. Zur Schadenshöhe können derzeit keine Angaben gemacht werden.

Polizeistreife stoppt alkoholisierten Radfahrer

Am Mittwoch, um 05:05 Uhr, kontrollierte eine Streifenbesatzung in der Schulstraße in Wendeburg einen 23- jährigen Radfahrer aus Wendeburg. Bei der Kontrolle fiel den Beamten deutlicher Alkoholgeruch bei dem Radfahrer auf. Ein durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von 2,16 Promille. Dem Wendeburger wurde eine Blutprobe entnommen. Ein Strafverfahren wurde eingeleitet.

