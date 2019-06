Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (UL) Ulm - Zu schnell durch den Tunnel

In Ulm handelten sich drei Autofahrer am Donnerstagmorgen ein Fahrverbot ein.

Ulm (ots)

Gegen 5 Uhr kontrollierte die Polizei den Verkehr auf der B10 in Richtung Dornstadt. Bei erlaubten 70 km/h waren drei Fahrer mehr als 41 km/h zu schnell. Sie erwartet nun ein Regelbußgeld zwischen 160 und 240 Euro und zwei Punkte im Zentralregister. Zwei Fahrer waren mit 130 km/h unterwegs. Zu schnelles Fahren ist nach wie vor eine der Hauptursachen schwerer Unfälle. Deshalb geht die Polizei so konsequent dagegen vor. Sie will die Straßen für alle sicherer machen. Die Polizei wird ihre Kontrollen fortsetzen, kündigt sie an.

++++1197440

Holger Fink, Tel. 0731/188-1111, E-Mail: ulm.pp.stab.oe@polizei.bwl.de

Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Ulm

E-Mail: ulm.pp@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Ulm, übermittelt durch news aktuell