POL-UL: (BC) Berkheim - Zeugen gesucht

Nach einem schweren Unfall auf der B312 bei Berkheim am Mittwoch sucht die Polizei Zeugen.

Ulm (ots)

Kurz nach 17 Uhr fuhr ein Lkw auf der B312 in Richtung Autobahn. Hinter ihm fuhren mehrere Autos und ein Leichtkraftrad. Auf Höhe Berkheim kam von hinten ein 41-Jähriger mit seinem Mazda. Der versuchte die Kolonne zu überholen. Ein bislang unbekannter Autofahrer soll aus der Kolonne heraus ebenfalls zum Überholen ausgeschert sein. Der Fahrer des Mazda wich auf den Grünstreifen aus und geriet ins Schleudern. Dadurch kollidierte der 41-Jährige mit einem 80-jährigen Leichtkraftfahrer, der in der Kolonne unterwegs war. Der wurde von seiner Peugeot geschleudert und stürzte. Der Mazda und das Leichtkraftrad kamen nach rechts von der Fahrbahn ab und blieben dort liegen. Der 80-Jährige erlitt schwere Verletzungen. Der Rettungsdienst brachte ihn in ein Krankenhaus. Die Verkehrspolizei Laupheim (Telefon 07392/9630-0) hat die Ermittlungen aufgenommen. Die Beamten suchen nun Zeugen, die den Unfallhergang beobachtet haben.

