POL-UL: (UL) Ehingen - Auto überschlägt sich

Mit dem Rettungshubschrauber kam eine 21-Jährige nach einem Unfall am Mittwoch bei Ehingen in ein Krankenhaus.

Die Frau war gegen 11.45 Uhr von Kirchbierlingen nach Altbierlingen unterwegs. Nach ersten Erkenntnissen der Polizei fuhr sie mit ihrem VW in einer Kurve geradeaus. Dadurch kam sie von der Straße ab. Beim Gegenlenken geriet der Wagen ins Schleudern und überschlug sich. Die vermutlich schwer verletzte Fahrerin kam im Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus. Die Polizei (Tel. 07392/96300) hat die Ermittlungen aufgenommen. Sie schätzt den Schaden am Auto auf 1.000 Euro. Ein Abschlepper barg es.

Die Polizei weist auch darauf hin, dass Ablenkung und Unachtsamkeit häufig die Ursache schwerer Unfälle sind. Vermeiden Sie jede Art von Störungen und Ablenkungsquellen, die Ihre Konzentration auf das Verkehrsgeschehen negativ beeinflussen könnten.

