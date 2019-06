Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (BC) Ingoldingen - Trotz abbiegendem Auto überholt

Am Mittwoch verursachte ein 58-Jähriger einen Unfall bei Ingoldingen.

Ulm (ots)

Gegen 21 Uhr fuhr ein 20-Jähriger in der Straße zwischen Steinhausen und Ingoldingen. An der Einmündung zum Steinhauser Weg bog er nach links ab. Hinter ihm fuhr ein 58-Jähriger mit seinem Mercedes. Obwohl der Audi abbog, überholte der Fahrer des Mercedes diesen. Die Fahrzeuge stießen seitlich zusammen und landeten im Acker. Der 58-Jährige und seine 52-jährige Beifahrerin erlitten leichte Verletzungen. Rettungskräfte brachten die beiden Verletzten in ein Krankenhaus. Abschlepper bargen die nicht mehr fahrbereiten Autos. Den Sachschaden schätzt die Polizei auf etwa 6.000 Euro.

Fehler beim Überholen führen häufig zu schweren Verkehrsunfällen. "Beim Überholen muss ein ausreichender Seitenabstand zu anderen Verkehrsteilnehmern, insbesondere zu den zu Fuß Gehenden und zu den Rad Fahrenden, eingehalten werden", sagt die Straßenverkehrsordnung. Denn gerade Fußgänger und Radfahrer bewegen sich nicht so geradlinig wie etwa vierspurige Fahrzeuge. Der Abstand sorgt für die nötige Sicherheit. Damit alle sicher ankommen.

+++++++ 1196015

Joachim Schulz, Tel. 0731/188-1111, E-Mail: ulm.pp.stab.oe@polizei.bwl.de.

