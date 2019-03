Polizeipräsidium Mainz

POL-PPMZ: Festnahme von Taschendieben

Sicherstellung von Mobiltelefonen durch die Mainzer Polizei

Mainz-Weisenau (ots)

Am Rosenmontag meldet gegen 22:40 Uhr eine 21-jährige Geschädigte, dass ihr Mobiltelefon beim Besuch des Rosenmontagszuges gestohlen wurde. Eine durch sie selbst durchgeführte Ortung ihres Handys ergab als aktuellen Standort ein Mainzer Hotel in Weisenau. Durch die verständigte Polizei können in dem Hotel zunächst zwei polnische Staatsbürger in dem georteten Zimmer angetroffen werden. Bei der Durchsuchung des Zimmers werden insgesamt 36 Mobiltelefone aufgefunden, die aus Diebstählen und Taschendiebstählen im Bereich der Altstadt / Schillerplatz stammen dürften. Durch die Ermittlungen vor Ort konnte ein dritter Täter festgenommen werden. Es ist beabsichtigt, die drei erwachsenen Männer dem Haftrichter vorzuführen.

DRINGENDER HINWEIS !

Alle Besucher des Rosenmontagszuges, die ihr Mobiltelefon vermissen, werden gebeten sich unter Angabe der IMEI-Nummer des entwendeten Mobiltelefons bei der KI Mainz unter folgenden Rufnummern zu melden:

06131 / 65 3723 oder 06131 / 65 3633 (AB)

