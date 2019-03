Polizeipräsidium Mainz

POL-PPMZ: Mehrere Personen in verschiedene Schlägereien verwickelt

Mainz-Stadtgebiet (ots)

Freitag, 01.03.2019, 21:00 bis Montag, 04.03.2019, 06:00 Uhr

Am Wochenende kam es im gesamten Stadtgebiet Mainz zu zahlreichen Körperverletzungsdelikten. Allein in der Nacht vom Freitag auf Samstag musste die Polizei bei fünf Schlägereien eingreifen. An einigen Vorfällen waren größere Personengruppen beteiligt, wie am Tritonplatz. Dort kamen zehn Personen in Streit und schlugen aufeinander ein. Alle Beteiligten erhielten einen Platzverweis. In der Nacht von Samstag auf Sonntag fanden mehrere Veranstaltungen mit großem Besucherandrang statt. Auch hier musste die Polizei in neun Fällen Anzeigen wegen Körperverletzung aufnehmen und verschiedene Streitigkeiten schlichten.

