Polizeipressestelle Rhein-Erft-Kreis

POL-REK: 190829-1: Ermittlungserfolg der Polizei - Hürth/Erftstadt

Bild-Infos

Download

2 weitere Medieninhalte

Rhein-Erft-Kreis (ots)

Nach einem Hinweis durchsuchten Polizisten die Wohnanschrift eines 37-jährigen Erftstädters und fanden eine Cannabisplantage.

Am Mittwoch (28. August) durchsuchten Polizisten die Wohnung eines 37-jährigen Mannes in Erftstadt, der nach einem Hinweis in den Fokus der Ermittler geriet. Polizeiliche Ermittlungen haben ergeben, dass der Mann im Besitz von verschiedenen Betäubungsmitteln sein soll. Unterstützt wurden die Beamten des Kriminalkommissariates 13 aus Hürth durch Beamte der Bereitschaftspolizei. Bei der Durchsuchung stießen die Polizisten neben geringen Mengen von Betäubungsmitteln auf eine Cannabisplantage mit 29 Pflanzen (Bilder), die sie sicherstellten. Gegen den 37-Jährigen leiteten die Polizisten ein Strafverfahren ein. (bm)

Rückfragen von Medienvertretern bitte an:



Kreispolizeibehörde Rhein-Erft-Kreis

Leitungsstab/Sachgebiet 2

Polizeipressestelle

Telefon: 02233 52-3305

Fax: 02233 52-3309

Mail: pressestelle.rhein-erft-kreis@polizei.nrw.de



Original-Content von: Polizeipressestelle Rhein-Erft-Kreis, übermittelt durch news aktuell