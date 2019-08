POL-REK: 190828-3: Neue Beratungstermine zum Einbruchschutz - Rhein-Erft-Kreis

Polizeipressestelle Rhein-Erft-Kreis

Die Experten der Polizei bieten nicht nur Beratungen in ihren eigenen Räumen an, sie sind auch während der Markttage vor Ort.

Tipps zum Einbruchschutz bieten die Berater des Kriminalkommissariates Kriminalprävention und Opferschutz (KK KP/O) in Informationsveranstaltungen an. Die Experten klären Interessierte in ihren Diensträumen an der Luxemburger Straße 303a über Schwachstellen an Haus und Wohnung auf, über Täterarbeitsweisen und entsprechende geprüfte Nachrüstmöglichkeiten. Ziel ist es, den Einbrechern die Stirn zu bieten und das Hab und Gut erfolgreich zu sichern.

Die Beratungen finden in der Regel in den Räumen der Beratungsstelle in Hürth, Luxemburger Straße 303a in Hürth statt. Aufgrund der Größe des Veranstaltungsraums ist es erforderlich, sich telefonisch bei Herrn Schmickler unter der Rufnummer 02233 52-4817 oder Herrn Carlier unter der Rufnummer 02233 52-4824 anzumelden.

Beratungsmöglichkeiten bieten die Experten an am

Freitag, 30. August, 10:00 - 12:00 Uhr Dienstag, 10. September 2019, 14:00 - 16:00 Uhr Freitag, 20. September 2019, 10:00 - 12:00 Uhr

Zudem sind die Kollegen an folgenden Markttagen mit einem Stand vor Ort:

Donnerstag, 05. September 2019, 10:00 - 13:00 Uhr in Stommeln Marktplatz Hauptstraße. Freitag, 06. September 2019, 08:00 - 13:00 Uhr in Kaster auf dem Wochenmarkt Dienstag, 15. Oktober 2019, 11:00 - 15:00 Uhr in Bedburg - Schlossparkplatz

Mehr Informationen finden Sie im Internet unter: https://redaktion-rhein-erft-kreis.polizei.nrw/termin/riegel-vor-beratungstermine .(bm)

