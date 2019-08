Polizeipressestelle Rhein-Erft-Kreis

POL-REK: 190828-1: Vorsicht bei Umarmungen von Fremden- Hürth

Rhein-Erft-Kreis (ots)

Eine Unbekannte hat am Dienstag (27. August) an einem Haus auf der Krankenhausstraße geklingelt und vermutlich versucht, der Bewohnerin die Kette zu stehlen. Die Polizei sucht weitere Zeugen.

Eine Unbekannte klingelte gegen 10:00 Uhr an dem Wohnhaus eines älteren Ehepaars. Sie fragte in gebrochenem Deutsch, ob die Bewohner eine Haushaltshilfe suchen. Als die Dame dieses verneinte, fragte die Unbekannte nach einem Glas Wasser. Der Ehemann der Bewohnerin holte ein Glas und überreichte es der Frau. Aus Dank umarmte sie die ältere Dame. Die Umarmung erschien der 86-Jährigen sehr aufdringlich und dauerte einen längeren Moment. Anschließend ging die Unbekannte weiter in Richtung "In den Höhnen".

Kurz darauf sprach eine Nachbarin das Ehepaar an und teilte ihr mit, dass sie gleiches erlebt habe. Ihr fehle nun ihre Halskette, die die Unbekannte während der Umarmung gestohlen habe. Namentlich ist diese Zeugin nicht bekannt. Sie und weitere Zeugen werden gebeten, sich telefonisch bei der Polizei unter der Rufnummer 02233 52-0 zu melden.

Die Unbekannte war etwa 35 Jahre alt, 165 Zentimeter groß und von kräftiger Statur. Sie hatte kurze, schwarze Haare und trug zur Tatzeit ein weißes T-Shirt mit schwarzem Muster sowie eine schwarze Hose. (wp)

Rückfragen von Medienvertretern bitte an:



Kreispolizeibehörde Rhein-Erft-Kreis

Leitungsstab/Sachgebiet 2

Polizeipressestelle

Telefon: 02233 52-3305

Fax: 02233 52-3309

Mail: pressestelle.rhein-erft-kreis@polizei.nrw.de



Original-Content von: Polizeipressestelle Rhein-Erft-Kreis, übermittelt durch news aktuell