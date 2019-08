Polizeipressestelle Rhein-Erft-Kreis

POL-REK: 190827-2: Renitenter Ladendieb- Frechen

Rhein-Erft-Kreis (ots)

Ein Zeuge hat am Montag (26. August) einen Mann bei einem Ladendiebstahl beobachtet. Im weiteren Verlauf griff dieser den Zeugen an.

Der 34-jährige Libanese fiel dem Zeugen auf, da er gegen 11:30 Uhr bereits das zweite Mal einen Verbrauchermarkt auf der Aachener Straße in Königsdorf betrat. Der Zeuge bemerkte, dass der 34-Jährige vier Pakete Kaffee in seinen Rucksack steckte. Darüber informierte der Zeuge einen Mitarbeiter des Geschäfts. Der Mitarbeiter hielt den 34-Jährigen an, als er an den Kassen vorbei ging, ohne die Waren zu bezahlen. Der Aufforderung, sich auszuweisen und mit in das Büro zu kommen, kam der Ladendieb nach. Während sich der Mitarbeiter die Daten notierte, wurde der 34-Jährige aus Köln zunehmend aggressiver. Nach Angaben der Zeugen schrie er sie an und riss den Griff eines Fensters ab. Mit diesem und einem weiteren Gegenstand, den er aus seiner Hosentasche holte, wollte er auf den Mitarbeiter losgehen. Die beiden Zeugen konnten den Angriff abwehren und den 34-Jährigen festhalten, bis die verständigte Polizei eintraf. Der Kölner verletzte sich hierbei leicht.

Die Beamten nahmen ihn vorläufig fest und leiteten ein Strafverfahren ein. (wp)

Rückfragen von Medienvertretern bitte an:



Kreispolizeibehörde Rhein-Erft-Kreis

Leitungsstab/Sachgebiet 2

Polizeipressestelle

Telefon: 02233 52-3305

Fax: 02233 52-3309

Mail: pressestelle.rhein-erft-kreis@polizei.nrw.de



Original-Content von: Polizeipressestelle Rhein-Erft-Kreis, übermittelt durch news aktuell