Polizeipressestelle Rhein-Erft-Kreis

POL-REK: 190826-5: Kontrollen im Schlosspark/ Brühl

Rhein-Erft-Kreis (ots)

Am Freitag (23. August) haben Polizeibeamte eine Kontrollaktion im Schlosspark durchgeführt. Zwei Personen wurden mit Betäubungsmitteln angetroffen.

Gemeinsam mit der Parkaufsicht kontrollierten die Beamten am Nachmittag mehrere Personen im Schlosspark. Als sie sich gegen 16:30 Uhr einem Paar auf einer Parkbank näherten, warf die Frau (21) eine Tasche hinter sich ins Gebüsch. In der Tasche fanden die Beamten mehrere Cannabistütchen. Auch bei dem Mann (25) fanden sie mehrere Cannabistütchen sowie einen Beutel mit Utensilien zum BtM-Konsum. Gegen beide Personen leiteten die Beamten ein Strafverfahren ein. Die Kontrollen werden auch in den nächsten Wochen fortgeführt. (bb)

