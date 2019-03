Polizeidirektion Wittlich

POL-PDWIL: Fußgänger überfallen

Bitburg (ots)

Ein 55-jähriger Mann wurde am Sonntag, gegen 05.30 Uhr, in der Ludesgasse Opfer eines Überfalles. Zwei unbekannte Männer schlugen den 55-Jährigen zusammen und raubten einen zweistelligen Bargeldbetrag. Das Opfer trug Verletzungen im Gesicht davon und musste im Krankenhaus ambulant behandelt werden. Hinweise werden an die Polizei Bitburg, Tel.: 06561 / 9685-0, erbeten.

