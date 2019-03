Polizeidirektion Wittlich

POL-PDWIL: Großflächenstrahler entwendet

Bitburg (ots)

Am Sonntag wurde in der Zeit von 22.30 Uhr bis 23.00 Uhr auf dem Parkplatz Altes Gymnasium ein anlässlich des Beda-Marktes aufgestellter Großflächenstrahler der Bitburger Feuerwehr mit dem dazugehörigen Stativ entwendet. Zu diesem Zeitpunkt fanden bereits erste Abbauarbeiten der am Beda-Markt teilnehmenden Aussteller statt. Hinweise werden an die Polizei Bitburg, Tel.: 06561 / 9685-0, erbeten.

