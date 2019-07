Bundespolizeiinspektion Stuttgart

BPOLI S: Unbekannter schlägt 25-Jährigen

Schorndorf (ots)

Ein unbekannter Mann hat am Samstag (06.07.2019) gegen 23:45 Uhr einen 25-Jährigen am Bahnhof Schorndorf geschlagen und dabei verletzt. Nach derzeitigen Erkenntnissen traf der 25-Jährige an einem Fahrradständer des Schorndorfer Bahnhofs auf den bislang unbekannten Mann. In der Folge soll es zwischen den beiden Männern zum einem verbalen Streit gekommen sein, woraufhin der mutmaßliche Täter den 25-Jährigen mit der Faust gegen den Kopf schlug und mehrfach zu Boden stieß. Im Zuge der Auseinandersetzung stolperte der 25-jährige Mann und fiel offenbar die Treppe zur Bahnhofsunterführung hinab. Er erlitt hierdurch eine Schnittverletzung am Daumen sowie Prellungen und Abschürfungen am linken Bein. Der mutmaßliche Täter wird als etwa 17-20 Jahre alt, mit kurzen Rasta-Zöpfen und einem afrikanischen Phänotyp beschrieben. Er soll zum Tatzeitpunkt eine graue Kappe, eine silberne Halskette, eine Bauchtasche sowie ein kariertes Hemd mit schwarz-roten Streifen getragen haben. Nach derzeitigen Erkenntnissen befand er sich in Begleitung von drei jungen Frauen und flüchtete mit diesen noch vor Eintreffen der Landespolizei in Richtung der Kirchgasse. Die Bundespolizei hat die Ermittlungen wegen des Verdachts der Körperverletzung aufgenommen und sucht in diesem Zusammenhang nach Zeugen, welche sachdienliche Angaben, insbesondere zur Identität des mutmaßlichen Täters geben können. Diese werden gebeten sich unter der Telefonnummer +49711870350 zu melden.

