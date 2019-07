Bundespolizeiinspektion Stuttgart

BPOLI S: Minderjährige flüchtet vor Fahrkartenkontrolle

Backnang (ots)

Eine 14-Jährige hat am Freitagnachmittag (05.07.2019) gegen 14:50 Uhr einen Polizeieinsatz am Bahnhof in Backnang verursacht. Das Mädchen war zuvor durch Prüfdienstmitarbeiter der Deutschen Bahn ohne gültigen Fahrschein in einer S-Bahn der Linie S3 zwischen Winnenden und Backnang festgestellt worden. Nach Ausstieg am Bahnhof in Backnang flüchtete die Minderjährige offenbar unvermittelt über die Gleise in Richtung Busbahnhof. Ein Fahrkartenkontrolleur nahm die Verfolgung auf und konnte sie letztlich mit einem Griff in die Haare an der Flucht hindern. In der Folge soll die junge Frau den Prüfdienstmitarbeiter beleidigt haben und trat ihm offenbar zwischen die Beine. Nach Eintreffen einer Streife der Landespolizei konnte zudem diverses Stehlgut bei der 14-Jährigen aufgefunden werden. Im Rahmen der Flucht stürzte die Minderjährige mehrfach auf einer Treppe sowie im Gleisbereich und zog sich hierbei eine Verletzung im Bereich des Beines zu. Sie wurde im Anschluss durch Rettungskräfte in ein Krankenhaus verbracht. Die Bundespolizei hat zum Vorfall unter anderem die Ermittlungen wegen des Verdachts des Betruges, der Beleidigung und Körperverletzung aufgenommen. Zudem wurde auch gegen den betroffenen Fahrkartenkontrolleur ein Ermittlungsverfahren wegen des Verdachts der Körperverletzung eingeleitet. Die Bundespolizei sucht in diesem Zusammenhang nach Zeugen. Diese werden gebeten sich unter der Telefonnummer +49711870350 zu melden.

