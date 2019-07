Bundespolizeiinspektion Stuttgart

BPOLI S: Gemeinsame Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft und Bundespolizeiinspektion Stuttgart: 62-jähriger Taschendieb nach Diebstahl in Untersuchungshaft

Stuttgart (ots)

Zivilfahnder der Bundespolizei haben am Freitagmorgen (05.07.2019) gegen 09:30 Uhr einen 62-jährigen Mann am Stuttgarter Hauptbahnhof festgenommen. Der italienische Staatsangehörige war zuvor durch zivile Fahndungsbeamte der Bundespolizei beobachtet worden, wie er in einem abfahrbereiten Intercity-Express nach Hamburg mit dem sogenannten "Jacke-Jacke-Trick" Bargeld in Höhe von 265,- Euro aus dem Jackett eines 52-jährigen Fahrgastes entwendete. Der polizeibekannte Taschendieb hängte hierbei seine eigene Jacke über das bereits aufgehängte Kleidungsstück des Reisenden und verdeckte damit die eigentliche Tathandlung. Zivilfahnder der Bundespolizei nahmen den wohnsitzlosen Mann im Anschluss vorläufig fest. Der tatverdächtige Mann wurde am Samstagmittag (06.07.2019) auf Antrag der Staatsanwaltschaft Stuttgart einem zuständigen Richter vorgeführt, der den Untersuchungshaftbefehl in Vollzug setzte. Bundespolizisten brachten den 62-Jährigen anschließend in eine Justizvollzugsanstalt.

Die Bundespolizei weist in diesem Zusammenhang daraufhin, Wertgegenstände wie Schmuck, Bargeld oder Kredit- und Debitkarten stets am Körper zu tragen. Weitere typische Vorgehensweisen von Trick- und Taschendieben finden sie auf der Homepage der Bundespolizei (https://www.bundespolizei.de/Web/DE/02Sicher-im-Alltag/01Vorsicht-Taschendiebstahl/06Tricks-der-Taschendiebe/tricks-der-Taschendiebe_anmod.html).

Rückfragen bitte an:



Bundespolizeiinspektion Stuttgart

Pressestelle

Sebastian Maus

Telefon: 0711 / 55049 - 109

E-Mail: bpoli.stuttgart.oea@polizei.bund.de

www.bundespolizei.de

http://www.twitter.com/bpol_bw

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Stuttgart, übermittelt durch news aktuell