Polizeipressestelle Rhein-Erft-Kreis

POL-REK: 190826-4: Einbrecher-Trio flüchtete/ Frechen

Rhein-Erft-Kreis (ots)

Ein aufmerksamer Spaziergänger hat am Samstag (24. August) Hebelspuren an einer Haustür in der Bartmannstraße festgestellt. Als er klingelte flohen drei Einbrecher zu Fuß.

Ein 31-jähriger Frechener spazierte gegen 15:30 Uhr mit seiner einjährigen Tochter auf der Bartmannstraße. Ihm fielen an einem Haus gegenüber der Schule mehrere Hebelspuren an der offen stehenden Hauseingangstür auf. Als er daraufhin klingelte kamen aus dem Haus drei männliche Personen gelaufen. Sie flohen in Richtung Heinrichstraße. Die hinzugerufenen Polizeibeamten fanden durchwühlte Schränke im Haus vor. Die Bewohner, ein Ehepaar, konnte durch Nachbarn verständigt werden und erschien vor Ort. Augenscheinlich erbeuteten die Täter Schmuck. Nach der Beschreibung des Zeugen waren die drei Täter von südosteuropäischem Erscheinungsbild. Zwei der Täter waren circa 1,75 Meter groß und hatten kurze, schwarze Haare. Einer der beiden hatte seine Haare stark zurückgegelt, er war von normaler Statur und trug ein weißes Hemd und eine Sonnenbrille. Er hatte eine Umhängetasche dabei. Ein weiterer Täter war schlank, trug helle Shorts und ein schwarzes T-Shirt. Die Polizei fragt: Wer hat die drei Männer gesehen und kann Angaben zu einem eventuellen Fluchtfahrzeug machen? Zeugen melden sich bitte beim Kriminalkommissariat 13 in Hürth unter Telefon: 02233 52-0. (bb)

