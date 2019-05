Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Speyer - Verkehrsunfall mit Sachschaden

Speyer (ots)

02.05.2019, 18.05 Uhr

Glück gehabt hat ein 33-jähriger Fahrradfahrer aus Speyer gestern an der Kreuzung Landauer Str./Paulstr. Aus der Paulstraße kommend fuhr in den Kreuzungsbereich ein ohne auf den vorfahrtsberechtigten Verkehr aus der Landauer Straße zu achten. Eine 56-jährige Mazda-Fahrerin aus Speyer konnte eine Kollision nicht verhindern und erfasste den Radler frontal. Dieser stürzte zu Boden. Nur aufgrund der sofort eingeleiteten Vollbremsung der PKW-Fahrerin wurde schlimmeres verhindert, so dass es nicht zu einem Überrollen des jungen Mannes kam. Tatsächlich entstand bei dem Unfall lediglich Sachschaden und der Radfahrer kam ohne Blessuren davon.

