POL-REK: 190826-3: Vergeblich geflüchtet- Brühl

Polizisten haben am Sonntag (25. August) einen jungen Mann kontrolliert. Dieser versuchte vergeblich zu flüchten. Bei ihm fanden die Beamten Betäubungsmittel.

Zeugen informierten die Polizei eigentlich über verdächtige Feststellungen in einem Rohbau an der Otto-Wels-Straße. Die Zeugen hatten Taschenlampenschein in dem Rohbau gesehen. Als die Beamten das Gebäude umstellt hatten, fiel einer Beamtin gegenüber der Baustelle ein junger Mann auf. Da sie vermutete, er könne etwas mit den zuvor gemachten Feststellungen zu tun haben, forderte sie ihn auf stehen zu bleiben, um ihn zu kontrollieren. Dieser Aufforderung kam er zunächst nach, als er seinen Ausweis aus seiner Tasche holen sollte, flüchtete er zu Fuß. Die Polizisten holten ihn auf dem Eichweg ein und nahmen ihn fest. Seine Tasche hatte er während der Flucht weggeworfen. In dieser fanden die Beamten zwanzig Tütchen mit Marihuana und Bargeld.

Die Beamten übergaben den 17-Jährigen aus Weilerswist seinen Eltern und leiteten ein Strafverfahren ein. An dem Rohbau wurde niemand angetroffen und offenbar nichts entwendet. (wp)

