Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Schwetzingen/ Rhein-Neckar-Kreis: VW fährt gegen Schlossmauer

Schwetzingen/ Rhein-Neckar-Kreis (ots)

Am Freitag gegen 11.20 Uhr befuhr ein 66- jähriger Mann mit seinem VW, Golf die Carl-Theodor-Straße in Richtung Schloss und bog vorm Schloss rechts ab in Richtung Hebelstraße.

Beim Rechtsabbiegen kam er aus bislang unbekannter Ursache nach links von der Fahrbahn ab, überfuhr zwei Leitpoller und kam in der Schlossmauer zum Stillstand. Hierbei entstand ein Sachschaden in Höhe von mehreren tausend Euro.

Die Ermittlungen zur Unfallursache dauern an.

Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Mannheim

Stabsstelle Öffentlichkeitsarbeit

Christoph Kunkel

Telefon: 0621 174-1104

E-Mail: mannheim.pp.stab.oe@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell