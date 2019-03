Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Mannheim-Seckenheim: 61-Jährige kollidiert beim Überqueren der Straße mit Müllwagen und wird schwer verletzt

Mannheim (ots)

Eine 61-jährige Frau wurde am Donnerstag, gegen 11:15 Uhr, beim Überqueren der Zähringer Straße von einem Müllwagen erfasst und schwer verletzt. Die Frau kam aus einer Hofeinfahrt in Höhe des Anwesens 53 und wollte zu ihrem Auto laufen, welches auf der gegenüberliegenden Straßenseite geparkt war. Dabei hatte sie den herannahenden Müllwagen zu spät wahrgenommen und stürzte nach dem Zusammenstoß zu Boden. Die 61-Jährige zog sich Verletzungen an Bein und Kopf zu und wurde mit einem Rettungswagen in eine Klinik gebracht. Sachschaden entstand nicht.

