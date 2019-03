Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Mannheim-Lindenhof: Personengruppe attackiert 29-Jährigen auf Lindenhofplatz - Zeugen gesucht!

Mannheim (ots)

Am Donnerstag, gegen 22:30 Uhr, kam es auf dem Lindenhofplatz zu einer Körperverletzung, zu der die Polizei Zeugen sucht. Nach derzeitigem Ermittlungsstand wurde ein 29-jähriger Mann von einer Personengruppe aus unbekannten Gründen angegangen und mit Schlägen traktiert. Als der Geschädigte versuchte zu flüchten, hielt ein Täter ihn an der Jacke fest und konnte ihm diese entreißen. Anschließend machte sich die Gruppe samt der hochwertigen Jacke in Richtung Lindenhof-Unterführung davon. Der Geschädigte wurde durch die Schläge im Gesicht verletzt und musste in ein Krankenhaus gebracht werden. Eine Beschreibung der Täter liegt der Polizei nicht vor.

Zeugen des Vorfalls werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier Mannheim-Neckarau unter Tel.: 0621/83397-0 in Verbindung zu setzen.

