Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Heidelberg-Bergheim: Nach Unfall zwischen Bus und Pkw Zeugen gesucht

Heidelberg (ots)

Bereits am Donnerstag, den 28.02.2019 ereignete sich um kurz vor 9 Uhr ein Verkehrsunfall am Iqbal-Ufer - hierfür suchen die Unfallermittler nun Zeugen. Bei einem Spurwechsel kam es unterhalb der Ernst-Walz-Brücke zu einem Zusammenstoß zwischen einer 57-jährigen Opel-Fahrerin und einem Reisebus. Dabei entstand an beiden Fahrzeugen Sachschaden. Aufgrund des unklaren Unfallhergangs suchen die Beamten Zeugen, die den Unfall beobachtet haben. Diese werden gebeten, sich unter 0621 174-4140 an die Beamten der Verkehrspolizei zu wenden.

