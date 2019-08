Polizeipressestelle Rhein-Erft-Kreis

POL-REK: Verkehrsunfall mit Personenschaden - Frechen

Rhein-Erft-Kreis (ots)

Fünf Personen wurden bei dem Unfall verletzt

Der Verkehrsunfall ereignete sich am Samstag (24. August) gegen 16:10 Uhr an der Kreuzung Holzstraße / Bonnstraße. Ein 21-jähriger Mann aus Frechen fuhr mit seinem Pkw auf der Holzstraße aus Richtung Köln in Richtung Frechen-Bachem. Dabei missachtete er an der Kreuzung das Rotlicht der dortigen Ampel. Im Kreuzungsbereich stieß er mit seinem Pkw zunächst gegen den Pkw eines 45-jährigen Frecheners, welcher auf der Bonnstraße aus Richtung Hürth in Richtung Frechen fuhr. Ebenso kollidierte er mit dem Pkw eines 41-jährigen Mannes aus Frechen, welcher die Bonnstraße in Richtung Hürth befuhr. Durch die Wucht des Aufpralls wurde der Pkw des 21-jährigen Frecheners in den Gegenverkehr der Holzstraße geschleudert. Hier stieß er mit einem an der roten Ampel wartenden Pkw eines 20-jährigen Frecheners zusammen. Dieser Pkw wurde wiederum gegen den dahinter stehenden Pkw eines 43-jährigen Mannes gedrückt. Bei dem Unfall wurden insgesamt fünf Personen verletzt und in Krankenhäuser gebracht. Vier Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Die Holzstraße war während der polizeilichen Maßnahmen bis 18:20 Uhr gesperrt. (mk)

Rückfragen von Medienvertretern bitte an:



Kreispolizeibehörde Rhein-Erft-Kreis

Leitungsstab/Sachgebiet 2

Polizeipressestelle

Telefon: 02233 52-3305

Fax: 02233 52-3309

Mail: pressestelle.rhein-erft-kreis@polizei.nrw.de



Original-Content von: Polizeipressestelle Rhein-Erft-Kreis, übermittelt durch news aktuell