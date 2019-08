Polizeipressestelle Rhein-Erft-Kreis

POL-REK: Verkehrsunfall mit einer schwerverletzten Person - Frechen

Rhein-Erft-Kreis (ots)

Radfahrer von Pkw erfasst

Am Samstag (24. August) gegen 13:25 Uhr kam es an der Einmündung Dürener Straße / Günter-Wiebke-Straße in Frechen- Grefrath zu einem Verkehrsunfall. Eine 36-jährige Autofahrerin aus Kerpen fuhr auf der Dürener Straße aus Richtung Kerpen-Horrem in Richtung Frechen. Aus Richtung der Günter-Wiebke-Straße beabsichtigte eine 79-jährige Radfahrerin aus Frechen die Dürener Straße auf der dortigen Fußgängerfurt zu überqueren. Dabei übersah sie offensichtlich den herannahenden Pkw, welcher die Radfahrerin erfasste. Die Fahrradfahrerin wurde schwerverletzt in ein Krankenhaus gebracht. Die Unfallstelle war während der Unfallaufnahme bis ca. 15:00 Uhr gesperrt. (mk)

