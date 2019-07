POL-HN: Pressemitteilung des Polizeipräsidiums Heilbronn vom 09.07.2019 mit Berichten aus dem Hohenlohekreis

Polizeipräsidium Heilbronn

Kupferzell: Zwei Verletzte bei Unfall

Leichte Verletzungen erlitten zwei Autofahrerinnen bei einem Unfall, der sich am Montagabend bei Kupferzell ereignete. Gegen 17.30 Uhr befuhr ein 44-Jähriger die B 19 von Schwäbisch Hall in Richtung Künzelsau. An einer Kreuzung in Höhe von Kupferzell übersah er offenbar, dass vor ihm aufgrund der auf Rot geschalteten Ampel Fahrzeuge angehalten hatten. Sein Mercedes stieß gegen das Heck eines stehenden Opels, der wiederum auf den davor haltenden Audi geschoben wurde. Durch die Wucht des Aufpralls erlitten die Fahrerinnen des Opels und des Audis Verletzungen. Den entstandenen Sachschaden schätzt die Polizei auf knapp 15.000 Euro.

Ingelfingen: Schwere Verletzungen wegen ausgelaufener Kühlflüssigkeit

Eine etwa 500 Meter lange Spur veursachte am Montagnachmittag aus einem LKW ausgelaufene Kühlflüssigkeit auf der B 19 bei Stachenhausen. Das Krad eines dort fahrenden 24-Jährigen geriet auf die Spur, kam ins Rutschten und stürzte um. Der Suzuki-Lenker musste vom Notarzt versorgt und vom Rettungsdienst in eine Klinik gefahren werden. Die Straßenmeisterei hatte alle Hände voll zu tun, die Fahrbahn zu reinigen, um weitere Schäden zu verhindern. Warum der Kühler undicht wurde, ist unklar. Da der LKW-Fahrer, der ermittelt werden konnte, sich nicht um die Verschmutzung gekümmert hatte, wird gegen ihn ermittelt.

Öhringen/Kupferzell: Wer nicht hören will......

Gleich zwei Männer musste die Polizei in den vergangenen Tagen im Hohenlohekreis in Gewahrsam nehmen, weil sie völlig uneinsichtig waren. Am Sonntagmorgen musste einem Besucher des Hohenloher Weinfestes gegen 1 Uhr ein Platzverweis erteilt werden, weil er sich nicht gebührlich benommen hatte. Da er diesem Verweis nicht nachkommen wollte, wurde der 30-Jährige in Gewahrsam genommen. Auf dem Polizeirevier entschuldigte der Mann sich für sein Verhalten sogar per Handschlag bei den Beamten und durfte deshalb mit einem Taxi nach Hause fahren. Dachten alle! Doch der junge, uneinsichtige und angetrunkene Mensch dirigierte den Taxifahrer dann doch wieder auf das Weinfest, wo er von Security-Kräften aufgehalten und wieder in Polizeiobhut gegeben wurde. Am Montagnachmittag fielen einem Zeugen an einer Bushaltestelle in Kupferzell zwei Männer auf, die stark angetrunken waren. Sie warfen Mülleimer um, warfen Steine auf das Wartehäuschen und schlugen so stark gegen das Haltestellenschild, dass daran angeklettete Schildchen abfielen. Danach setzten sie sich in den Linienbus in Richtung Gaisbach, wo sie von der inzwischen alarmierten Polizei erwartet wurden. Da sich die die 34 und 27 Jahre alten Männer einsichtig zeigten, nichts beschädigt wurde und sie mit dem nächsten Bus nach Hause fahren wollten, waren die Beamten nachsichtig. Kurz darauf begann der Jüngere des Duos damit, auf gefährliche Weise Autos anzuhalten, weil er trampen wollte. Nun war es mit der Geduld der Polizisten vorbei, er musste seinen Rausch in einer Zelle ausschlafen und erhält eine Gebührenrechnung für Fahrt und Aufenthalt bei der Polizei.

Öhringen: Kuriose Körperverletzung

Wegen gefährlicher Körperverletzung ermittelt die Polizei derzeit gegen einen 70-Jährigen. Der Mann schlug am vergangenen Samstag in einem Öhringer Lebensmittelmarkt einer 39 Jahre alten Frau zunächst mit seiner Hand auf deren Hand, weil sie Kirschen nicht mit der dafür bereit liegenden Schaufel in eine Tüte packte. Da beide wohl nicht zu einer Einigung kamen, schlug er mit seiner Gehhilfe gegen den Unterarm der Frau. Beide beleidigten sich im Laufe der Auseinandersetzung gegenseitig. Die Frau erlitt am Unterarm eine leichte Verletzung.

Schöntal-Westernhausen: Malten Jugendliche Hakenkreuze?

Ein Hakenkreuz und das SS-Zeichen sprühten Unbekannte in der Zeit zwischen Montag, 1. Juli und dem vergangenen Freitag mit schwarzer Farbe auf einen asphaltierten Feldweg in der Verlängerung des Oberen Auwegs der Gemeinde Westernhausen. Die Größe der Zeichen liegt bei deutlich über einem Meter. Getränkekartons, leere Bierflaschen und anderer Unrat an der daneben liegenden Böschung lassen darauf schließen, dass dort ein Saufgelage stattfand. Die Polizei schließt nicht aus, dass es sich um Jugendliche handelte. Verdächtige Beobachtungen zur tatrelevanten Zeit und sonstige Hinweise werden erbeten an den Polizeiposten Krautheim, Telefon 06294 234.

