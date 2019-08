Polizeipressestelle Rhein-Erft-Kreis

POL-REK: 190823-3: Alkoholisierte Wiederholungstäterin gestoppt - Kerpen

Rhein-Erft-Kreis (ots)

Eine 46-jährige Autofahrerin stieg mit 1,94 Promille wieder in ihr Auto und fuhr los.

Polizeibeamte nahmen am Donnerstag (22. August) um 18:40 Uhr einen Verkehrsunfall mit Sachschaden in der Brüggener Straße auf. Eine 46-jährige Frau mit deutlichem Alkoholgeruch sprach die Beamten an und fragte nach, ob sie ihretwegen vor Ort seien. Das verneinten die Beamten und die Frau ging weiter. Nach der Unfallaufnahme sahen die Beamten, wie die Frau mit ihrem Wagen aus einer Garage herausfuhr und den Polizisten entgegenkam. Sie hielten den Wagen an und überprüften die Frau hinsichtlich ihrer Fahrtauglichkeit.

Überraschend für die Polizisten war das Ergebnis weiterer Ermittlungen: Am Steuer des Wagens saß genau die Frau, die am 12. August um 16:40 Uhr mit 3,1 Promille auf einem Tankstellengelände einen Schaden verursachte. (Dazu berichteten wir mit Pressemeldung: 190813-1: Unfallverursacherin flüchtete- Kerpen).

Ein Arzt entnahm der 46-Jährigen eine Blutprobe und die Beamten leiteten ein erneutes Strafverfahren ein. Ihren Führerschein hatten die Beamten bereits. (bm)

