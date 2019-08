Polizeipressestelle Rhein-Erft-Kreis

POL-REK: 190822-4: Fahrraddieb festgenommen - Hürth

Rhein-Erft-Kreis (ots)

Ein aufmerksamer Zeuge hat nachts einen Mann gesehen, der auf der Straße an einem Peledec beide Reifen wechseln wollte und informierte die Polizei.

Am Mittwoch (21. August) sah der Zeuge um 23:00 Uhr einen Verdächtigen in der Rosellstraße. Der Unbekannte schraubte an einem Pedelec die Räder ab. Daneben lagen zwei weitere Räder. Vor Ort überprüften die Beamten das Pedelec des verdächtigen 28-Jährigen. Es war als gestohlen gemeldet. Zu dem Pedelec und den Rädern machte der Verdächtige unplausible Angaben. Der 28-Jährigen nahmen die Beamten mit dem Verdacht des Fahrraddiebstahls vorläufig fest. In seiner Kleidung fanden die Polizisten Betäubungsmittel, welches sie neben dem Pedelec sicherstellten.

Unweit des Anhalteortes trafen die Beamten auf eine weitere Geschädigte. Die Frau (40) stand an ihrem Pedelec an der Ecke Rosellstraße / Luxemburger Straße, bei dem beide Räder fehlten. Die Beamten schlussfolgerten richtig und zeigten ihr die zuvor sichergestellten Räder. Nach Übereinstimmung händigten sie die Räder an sie aus.

Der 28-Jährige muss sich in einem Strafverfahren wegen zweifachen Fahrraddiebstahls verantworten. (bm)

