Polizeipressestelle Rhein-Erft-Kreis

POL-REK: 190822-2: Paletten und Biergarten in Brand geraten- Frechen/Pulheim

Rhein-Erft-Kreis (ots)

In der Nacht zum Donnerstag (22. August) ist es zu zwei Bränden in den Ortschaften Frechen und Pulheim gekommen. Die Polizei sucht Zeugen.

Gegen 23:00 Uhr hörten mehrere Zeugen einen lauten Knall. Als sie nachsahen, was hierfür die Ursache gewesen ist, stellten sie einen Brand auf einem Firmengelände auf der Hermann-Seger-Straße in Frechen fest. Sie alarmierten die Rettungskräfte. Die Feuerwehr löschte den Brand mehrerer Paletten. Das Kriminalkommissariat 22 in Kerpen hat die Ermittlungen aufgenommen.

Um 03:30 Uhr rückten die Rettungskräfte zu einem Brand in einem Biergarten auf der Venloer Straße in Stommeln aus. Zwischen einem Gartenhaus und der Garage des Grundstücks lagerten diverse Gartenmöbel und Bierzeltgarnituren. In diesem Bereich entstand aus bislang ungeklärter Ursache ein Feuer. Dieses beschädigte die Möbel, das Gartenhaus und die Garage. Hinweise nimmt hier das Kriminalkommissariat 11 entgegen.

In beiden Fällen bittet die Polizei Zeugen, die Verdächtiges bemerkten, sich telefonisch unter der Rufnummer 02233 52-0 zu melden. (wp)

Rückfragen von Medienvertretern bitte an:



Kreispolizeibehörde Rhein-Erft-Kreis

Leitungsstab/Sachgebiet 2

Polizeipressestelle

Telefon: 02233 52-3305

Fax: 02233 52-3309

Mail: pressestelle.rhein-erft-kreis@polizei.nrw.de



Original-Content von: Polizeipressestelle Rhein-Erft-Kreis, übermittelt durch news aktuell