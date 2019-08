Polizeipressestelle Rhein-Erft-Kreis

POL-REK: 190821-3: Nachbar verhinderte Reifendiebstahl- Frechen

Rhein-Erft-Kreis (ots)

Ein aufmerksamer Nachbar hat am Mittwoch (21. August) einen Mann dabei beobachtet, als dieser die Reifen eines Autos abmontierte. Er vertrieb den Täter und verständigte die Polizei.

Der Zeuge hörte um kurz vor 5:00 Uhr das Geräusch eines Wagenhebers. Dadurch schaute er aus dem Fenster und sah einen unbekannten Mann, der gerade die Autoräder eines Nachbarn abmontierte. Der 44-jährige Zeuge sprach den Täter an. Zunächst reagierte dieser nicht. Bei erneuter Ansprache nahm er sich sein Werkzeug und flüchtete ohne Beute zu Fuß in Richtung Waldweg. Drei der vier Reifen hatte er bereits abmontiert. Der Täter war etwa 180 bis 185 Zentimeter groß und hatte kurze, blonde Haare. Zur Tatzeit war er dunkel gekleidet und trug schwarze Turnschuhe mit weißer Sohle. Hinweise nimmt das Kriminalkommissariat 22 in Kerpen unter der Rufnummer 02233 52-0 entgegen. (wp)

Rückfragen von Medienvertretern bitte an:



Kreispolizeibehörde Rhein-Erft-Kreis

Leitungsstab/Sachgebiet 2

Polizeipressestelle

Telefon: 02233 52-3305

Fax: 02233 52-3309

Mail: pressestelle.rhein-erft-kreis@polizei.nrw.de



Original-Content von: Polizeipressestelle Rhein-Erft-Kreis, übermittelt durch news aktuell