POL-REK: 190820-5: Fahrradfahrer schwer verletzt/ Bergheim

Am Montagmorgen (19. August) hat eine Autofahrerin einen Fahrradfahrer übersehen. Es kam zum Unfall.

Die 55-Jährige fuhr gegen 07:00 Uhr mit ihrem Auto auf der Aachener Straße in Richtung Krefelder Straße. Sie gab an, sie habe in den dortigen Kreisverkehr einfahren wollen, dabei übersah sie einen Fahrradfahrer, der sich im Kreisverkehr befand. Es kam zum Zusammenstoß. Der Fahrradfahrer verletzte sich dabei schwer. Ein Rettungswagen brachte den 49-Jährigen in ein Krankenhaus. Am Fahrrad und am Auto entstand Sachschaden. Für die Unfallaufnahme wurde der Kreisverkehr teilweise gesperrt. (bb)

