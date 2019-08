Polizeipressestelle Rhein-Erft-Kreis

POL-REK: 190820-2: Aufmerksame Zeuginnen meldeten Trunkenheitsfahrt - Frechen

Rhein-Erft-Kreis (ots)

Mutter (53) und Tochter (28) bemerkten einen stark alkoholisierten Autofahrer (59) und informierten umgehend die Polizei.

Während der Autofahrt bemerkten die Zeuginnen am Samstag (17. August) um 16:45 Uhr einen vorausfahrenden Wagen, der in Schlangenlinien vorausfuhr. Im weiteren Verlauf geriet der Wagen am Kreisverkehrsplatz an der Feuerwache Frechen gegen den Bordstein. Mutter und Tochter entschieden sich spontan, dem Wagen zu folgen und die Polizei zu informieren. Der Wagen fuhr über die Lindenstraße, dem Freiheitsring, der Blindgasse und der Dürener Straße bis hin zum Parkplatz eines Verbrauchermarktes. Dort stieg der Autofahrer aus, betrat den Markt und kehrte mit einer Kiste Bier zurück, die er im Beifahrerfußraum verstaute. Da die Polizei noch auf der Anfahrt war, stiegen beide Zeuginnen aus und verwickelten den Mann in ein Gespräch. Streifenbeamte stellten wenig später fest, dass der Autofahrer (59) mit 1,96 Promille deutlich unter Alkoholeinwirkung unterwegs war. Die Weiterfahrt untersagten ihm die Beamten und nahmen ihn mit zum nahegelegenen Krankenhaus, wo ihm ein Arzt eine Blutprobe entnahm. Seinen Führerschein stellten die Beamten sicher und sein Wagen blieb mit der Ladung verschlossen zurück auf dem Parkplatz.

Die Polizei lobt ausdrücklich das Verhalten der beiden Zeuginnen und fordert jeden Verkehrsteilnehmer auf, im Falle solcher verdächtiger Beobachtungen die Polizei unter der Notrufnummer 110 anzurufen. (bm)

