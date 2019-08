Polizeipressestelle Rhein-Erft-Kreis

POL-REK: 190820-1: Mehrfache Sachbeschädigung an abgestellten Autos - Erftstadt

Rhein-Erft-Kreis (ots)

Die Polizei sucht Zeugen, die Angaben zu Tätern machen können, die an sieben Autos die Lacke zerkratzten, beziehungsweise die Reifen beschädigten.

In der Nacht von Freitag (16. August) auf Samstag (17. August) beschädigten Unbekannte sieben abgestellte Autos. Diese waren an der Anschrift "Am Giezenbach 25" (5) und in der Hubert-Rüttger-Straße 13 (2) abgestellt. An der ersten Anschrift zerkratzten die Täter die Lacke der Fahrzeuge, an der zweiten Anschrift stießen sie Nägel und Schrauben in die Bereifung. Der Gesamtsachschaden liegt im Bereich von mehreren tausend Euro.

Zeugen haben in der Nacht gegen 01:30 Uhr randalierende Jugendliche gehört, die eventuell mit den Taten in Zusammenhang stehen. Daher bittet das Kriminalkommissariat 22 in Kerpen um die Mithilfe aus der Bevölkerung und fragt: Wer kann Angaben zu den Sachbeschädigungen oder der Jugendgruppe machen? Hinweise bitte telefonisch unter 02233 52-0. (bm)

Rückfragen von Medienvertretern bitte an:



Kreispolizeibehörde Rhein-Erft-Kreis

Leitungsstab/Sachgebiet 2

Polizeipressestelle

Telefon: 02233 52-3305

Fax: 02233 52-3309

Mail: pressestelle.rhein-erft-kreis@polizei.nrw.de



Original-Content von: Polizeipressestelle Rhein-Erft-Kreis, übermittelt durch news aktuell