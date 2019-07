Polizei Lippe

POL-LIP: Horn-Bad Meinberg. Mann wurde zusammengeschlagen.

Lippe (ots)

Nach zunächst verbalen Streitigkeiten schlugen Samstagmorgen mehrere Personen auf einen 51-jährigen Mann aus Horn ein. Dieser zog sich dadurch schwere Verletzungen zu. Gegen 6:20 Uhr kam es in einer Gaststätte in der Heerstraße zu einer Auseinandersetzung zwischen dem 51-Jährigen und weiteren Gästen der Lokalität. Insgesamt sollen sechs bis sieben südländisch aussehende Personen auf den Mann eingeschlagen haben. Dieser musste anschließend mit einem Rettungswagen in eine Klinik gefahren werden. Hinweise auf die Identität der Täter richten Sie bitte an die Kripo unter der Rufnummer 05235/96930.

