Polizei Lippe

POL-LIP: Detmold. Betrunkener Ladendieb.

Lippe (ots)

Montagmorgen konnte ein 38-jähriger Ladendieb in einem Verbrauchermarkt in der Anne-Frank-Straße von Zeugen festgehalten und überführt werden. Gegen 10:45 Uhr versuchte er im Kassenbereich eine Frau zu bestehlen. Die Geldbörse konnte er ihr bereits unbemerkt stehlen. Dann versuchte er sich noch am Halsschmuck der Dame. Diese bemerkte den versuchten Diebstahl und erhielt sofort von einer Mitarbeiterin des Marktes Unterstützung. Gemeinsam konnten sie den Mann bis zum Eintreffen der Polizei festhalten, so dass die Frau ihre Geldbörse wieder in Empfang nehmen konnte. Der 38-jährige war alkoholisiert, hatte noch weiteres Diebesgut bei sich und hatte keinen festen Wohnsitz in der Bundesrepublik. Nach dem Bezahlen einer Sicherheitsleistung durfte der Mann das Polizeigewahrsam wieder verlassen.

