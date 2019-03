Polizeidirektion Neuwied/Rhein

POL-PDNR: Wissen - Verkehrsunfall mit Verkehrsunfallflucht

57537 Wissen, Koblenzer Str. 192, Parkplatz Toom-Baumarkt (ots)

Ein 32-jähriger Fahrzeugführer parkte am Mi., 27.03.2019, in der Zeit zwischen 17.00 und 17.45 Uhr auf dem Parkplatz des TOOM-Baumarktes in Wissen. Dort wurde sein weißer Pkw Kombi Skoda Octavia Superb am Radlauf hinten rechts, vermutlich durch ein rechts neben ihm ein- oder ausparkendes Fahrzeug beschädigt. Zeugenhinweise zum Unfallverursacher nimmt die Polizeiwache Wissen entgegen.

Polizeiwache Wissen

Rainer Greb, PHK

Telefon: 02742-935120

pwwissen@polizei.rlp.de



