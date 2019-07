Polizei Lippe

POL-LIP: Bad Salzuflen. Dieb schleicht sich ein.

Lippe (ots)

Während ein 58-jähriger Mann im Wohnzimmer seiner Wohnung in der "Obere Mühlenstraße" schlief, gelangte ein Unbekannter am Samstagmorgen in dessen Wohnung und stahl eine Geldbörse nebst Bargeld. Der unbekannte Dieb nutzte zwischen 4 und 8 Uhr ein offenstehendes Fenster um sich Zugang zu dem Haus zu verschaffen. Anschließend entkam er unerkannt. In diesem Zusammenhang sei nochmals darauf hingewiesen, dass Diebe zu dieser Jahreszeit genau auf derartige Gelegenheiten warten. Lassen sie geöffnete Fenster und Türen nicht unbeaufsichtigt und schützen Sie sich so vor Dieben. Ihre Beobachtungen in dem Zusammenhang richten Sie bitte an das Kriminalkommissariat 2 unter der Rufnummer 05231/6090.

Pressekontakt:



Polizei Lippe

Pressestelle

Lars Ridderbusch

Telefon: 05231 / 609-5050

Fax: 05231 / 609-5095

E-Mail: Pressestelle.Lippe@polizei.nrw.de

www.polizei.nrw.de/lippe

Original-Content von: Polizei Lippe, übermittelt durch news aktuell