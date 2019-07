Polizei Lippe

POL-LIP: Horn-Bad Meinberg. Randalierer in der Pizzeria.

Lippe (ots)

Am frühen Dienstagmorgen betraten zwei Männer eine Pizzeria in Mittelstraße. Gegen 1 Uhr verlangten sie Whiskey, der ihnen allerding verwehrt wurde, da man bereits Geschäftsschluss hatte. Die Männer begaben sich daraufhin ohne Erlaubnis an einen dortigen Kühlschrank. Offenbar wollten sie sich selbständig mit Getränken versorgen. Das wurde von dortigen Mitarbeitern unterbunden. Bei dem kurzen Gerangel verletzte sich einer der Mitarbeiter leicht. Einige Flaschen gingen zu Bruch, bis man die unliebsamen Besucher wieder vor die Tür gesetzt hatte. Anschließend nahmen die beiden noch einen Tisch der Außengastronomie und warfen damit eine Glasscheibe ein. Die Täter haben beide "etwas dunklere Haut" und trugen "leichten Bart". Einer war mit einem schwarzen T-Shirt und schwarzen Lackschuhen bekleidet. Hinweise auf die Identität der Männer, die möglicherweise noch anderswo aufgefallen sind, bitte an das Kriminalkommissariat in Blomberg unter der Rufnummer 05235/96930.

