Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis

POL-HSK: Motorrad gegen Auto

Marsberg (ots)

Am Montag gegen 18.30 Uhr krachten auf der Padberger Straße ein Auto und ein Motorrad zusammen. Der Motorradfahrer und seine Sozia wurden bei dem Unfall schwer verletzt. Als ein 18-jähriger Autofahrer von der Briloner Straße nach links in die Padberger Straße abbog, kam es zum Zusammenstoß mit dem Motorrad. Dieses fuhr auf der Padberger Straße in Richtung Diemelsee. Der 56-jährige Motorradfahrer aus Paderborn wurde durch den Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht. Seine 55-jährige Ehefrau wurde mit einem Rettungshubschrauber in eine Unfallklinik geflogen. Der 18-jährige Autofahrer aus Marsberg blieb unverletzt. Während der Unfallaufnahme blieb der Kreuzungsbereich gesperrt.

