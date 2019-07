Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis

POL-HSK: Rennradfahrer schwerverletzt

Winterberg (ots)

Ein 42-jähriger Rennradfahrer aus den Niederlanden stürzte am Montag auf der Landstraße 742 zwischen Rehsiepen und Siedlinghausen. Der Mann musste schwer verletzt mit dem Rettungshubschrauber in eine Unfallklinik geflogen werden. Nach ersten Erkenntnissen war der Mann mit dem Fahrrad in Richtung Siedlinghausen unterwegs. Auf der abschüssigen Strecke stürzte er im Bereich einer Linkskurve. Bislang gibt es keine Unfallzeugen. Der Mann war mit mehreren Rennradfahrern unterwegs und war seinen Begleitern bereits vorrausgefahren. Diese fanden den Gestürzten und informierten die Rettungskräfte. Zeugen setzen sich bitte mit der Polizei in Winterberg unter 0 29 81 - 90 200 in Verbindung.

Rückfragen von Medienvertretern bitte an:



Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis

Pressestelle

Holger Glaremin

Telefon: 0291/9020-1140

E-Mail: pressestelle.hochsauerlandkreis@polizei.nrw.de

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis, übermittelt durch news aktuell