Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis

POL-HSK: Unfallflucht nach Autodiebstahl

Arnsberg (ots)

Am Samstagabend entwendete ein unbekannter Täter in Moosfelde ein Auto. Anschließend krachte das Auto auf der Heinrich-Klasmeyer-Straße in einen Anhänger. Der Täter konnte unerkannt flüchten. Um 22.25 Uhr lieferte ein Lieferservice auf dem Asternwinkel Pizza aus. Als er zu seinem unverschlossenen Pkw-Peugeot zurückkehrte, war das Auto verschwunden. Um 22.50 Uhr hörten Zeugen den Zusammenstoß zwischen dem entwendeten Peugeot und einen abgestellten Anhänger auf der Heinrich-Klasmeyer-Straße. Bei der Nachschau sah der Zeuge einen Mann aus dem Auto steigen. Der Mann flüchtete über einen Gehweg in ein Waldstück in Richtung Moosfelde. Beschreibung des Täters: etwa 30 Jahre alt, circa 1,75 Meter groß, grauen Kapuzenpullover, graue Jogginghose. Die Polizei stellte das Auto sicher. Eine Fahndung nach dem Täter verlief ohne Erfolg. Hinweise nimmt die Polizei in Arnsberg unter 02932 - 90 200 entgegen.

