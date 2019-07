Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis

POL-HSK: Autodiebstahl nach Unfall vorgetäuscht

Medebach (ots)

Am Montag gegen 00 Uhr beobachtete eine Streifenwagenbesatzung einen Mercedes an der Einmündung Hallenberger Straße / Hansestraße. Ein Mann stand zunächst am Kofferraum und stieg anschließend auf den Fahrersitz. Als die Beamten wendeten um eine Fahrzeugkontrolle durchzuführen, fuhr der Mercedes mit hoher Geschwindigkeit los. Der Streifenwagen nahm die Verfolgung auf. Auf dem Prozessionsweg kam der flüchtige Pkw von der Straße ab. Er durchbrach eine niedrige Mauer, beschädigte einen Poller und einen Fahnenmast und blieb vor einer weiteren Mauer stehen. Drei Personen stiegen aus dem stark beschädigten Auto und konnten zunächst in Richtung Mauritiusstraße flüchten. Noch während der Unfallaufnahme meldete ein 34-jähriger Medebacher über den Polizeiruf 110 den Diebstahl seines Autos. Anschließend begab er sich mit zwei weiteren Männern zur Unfallstelle. Er gab an, dass unbekannte Täter den Mercedes mit den passenden Fahrzeugschlüsseln vor seiner Wohnanschrift entwendet hätten. Die Beamten erkannten allerdings den Anzeigenerstatter wieder. Es war der Mann, der an der Hallenberger Straße als Fahrer in das Auto stieg und los fuhr. Ein Alkoholtest ergab bei dem 34-Jährigen einen Wert von über 1,2 Promille. Ihm wurde eine Blutprobe entnommen. Neben der Trunkenheitsfahrt sowie der Unfallflucht ermittelt die Polizei nun wegen der Vortäuschung des Autodiebstahls. Der Mercedes und der Führerschein wurden sichergestellt. Zur weiteren Sachverhaltsschilderung sucht die Polizei nach weiteren Zeugen. Hinweise nimmt die Polizei in Winterberg unter 0 29 81 - 90 200 entgegen.

