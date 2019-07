Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis

POL-HSK: Rolldiebstahl vor Freibad

Arnsberg (ots)

Ein roter Piaggio-Roller entwendeten unbekannte Täter am Sonntag vom Parkplatz eines Freibads an der Jahnallee. An dem Roller war das grüne Versicherungskennzeichen 593NCE angebracht. Die Tatzeit liegt zwischen 13 Uhr und 18 Uhr. Zeugen setzen sich bitte mit der Polizei in Arnsberg unter 02932 - 90 200 in Verbindung.

