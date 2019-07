POL-HSK: Eichbrüche im HSK

Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis

Brilon: Am Wochenende brachen unbekannte Täter in einen Entsorgungsbetrieb am Gallbergweg ein. Zwischen Freitag, 16 Uhr, und Montag, 07 Uhr, schnitten sie zunächst Teile der Umzäunung auf. Die Täter gelangten durch ein auf Kipp stehendes Fenster in das Gebäude. Hier durchwühlten sie mehrere Schränke. Weiterhin versuchten sie zwei Hallen aufzubrechen. Hier blieb es jedoch beim Versuch. Es entstand jedoch ein Sachschaden. Über entwendete Gegenstände liegen bislang keine Angaben vor. Hinweise nimmt die Polizei in Brilon unter 02961 - 90 200 entgegen.

Sundern: Aus einer Gartenhütte auf der Straße "Zur Rieke" entwendeten unbekannte Täter vier Winterreifen mit schwarzen Alufelgen, ein Fahrradträger für die Anhängerkupplung sowie diverse Gartenwerkzeuge. Um in die Hütte zu gelangen, flexten die Täter zwischen dem 25. Juni und 01. Juli das Vorhängeschloss auf. Täterhinweise liegen bislang nicht vor. Zeugen setzen sich bitte mit der Polizei in Sundern unter 0 29 33 - 90 200 in Verbindung.

Arnsberg: In der Zeit zwischen Freitag, 16 Uhr, und Montag, 12.30 Uhr, brachen unbekannte Täter den Schuppen einer Betreuungsstätte am Ehmsenplatz auf. Aus diesem entwendeten sie zwei Tretroller und mehrere Bälle. Hinweise nimmt die Polizei in Arnsberg unter 02932 - 90 200 entgegen.

