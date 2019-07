Feuerwehr Mülheim an der Ruhr

FW-MH: Verkehrsunfall mit drei verletzten Personen auf der Duisburger Straße

Mülheim an der Ruhr (ots)

Am späten Sonntagabend wurde die Feuerwehr Mülheim an der Ruhr zu einem Verkehrsunfall gerufen. Auf der Duisburger Straße ereignete sich ein Unfall mit drei beteiligten Fahrzeugen. An der Einsatzstelle stellte sich schnell heraus, dass keine Beteiligten in den Fahrzeugen eingeschlossen oder eingeklemmt waren. Drei leicht verletzte Personen wurden den örtlichen Krankenhäusern zugeführt. Die Feuerwehr sicherte die Unfallstelle und streute ausgelaufene Betriebsstoffe ab. Es kam zu einer kurzzeitigen Behinderung der Bahnlinie 901. (ALo)

