FW-MH: Drei Einsätze für die Berufsfeuerwehr Mülheim an der Ruhr

Ein Kellerbrand, eine ausgelöste Brandmeldeanlage sowie ein gemeldeter Zimmerbrand führten zu Einsätzen der Berufsfeuerwehr Mülheim an der Ruhr.

Gegen 11:50 Uhr alarmierte die Leitstelle der Berufsfeuerwehr Mülheim an der Ruhr den Führungsdienst der Feuerwache 1, zwei Löschzüge sowie den Rettungsdienst zu einem Kellerbrand im Stadtteil Dümpten. Beim Eintreffen der ersten Einsatzkräfte drang Rauch aus dem Kellerabgang des Gebäudes. Bei der Erkundung konnte festgestellt werden, dass sich keine Personen in dem Gebäude mehr aufhielten. Es ging ein Angriffstrupps unter Atemschutz in den Keller vor. Nach kurzer Zeit wurde der Brandherd durch den Angriffstrupp ausfindig gemacht und abgelöscht. Im Anschluss wurde das Gebäude mit einem Hochleistungslüfter vom Brandrauch befreit. Nach ca. einer Stunde war der Einsatz für die Feuerwehr beendet.

In der Stadtmitte meldete eine automatische Brandmeldeanlage dann gegen 14:30 Uhr in einem Parkhaus ein Feuer. Daraufhin wurde durch die Leitstelle der Führungsdienst sowie ein Löschzug alarmiert. Der betroffene Bereich des Parkhauses wurde Erkundet und auf Schadenfeuer kontrolliert. Es konnte jedoch keine Feststellung gemacht werden so dass nach ca. einer halben Stunde die Maßnahmen für die Berufsfeuerwehr beendet war.

Um kurz vor 21 Uhr wurde abermals der Führungsdienst der Feuerwache 1, zwei Löschzüge sowie den Rettungsdienst durch die Leitstelle alarmiert. Grund der Alarmierung war ein gemeldeter Zimmerbrand an der Sandstraße. Beim Eintreffen der ersten Einsatzkräfte war der Treppenraum des Mehrfamilienhauses leicht verraucht. Die Erkundungsmaßnahmen ergaben dass alle Bewohner ihre Wohnungen verlassen hatten. Durch einen Notarzt wurden fünf betroffene Bewohner gesichtet. Anschließend wurden sie durch den Rettungsdienst zur weiteren Abklärung in umliegende Krankenhäuser gebracht. Währenddessen verschaffte sich der Angriffstrupp Zugang zur vermeidlichen Brandwohnung im 2. Obergeschoss. Die Ursache für die Verrauchung der Wohnung sowie des Treppenraumes war angebranntes Essen in einem Kochtopf. Der Angriffstrupp löschte dieses ab und brachte den Topf in Freie. Im Anschluss an die Maßnahmen wurde das Gebäude belüftet und die restlichen Wohnungen kontrolliert. Für die Dauer der Einsatzmaßnahmen wurde die Sandstraße im Bereich der Einsatzstelle für den Verkehr gesperrt. Die Feuerwehr Mülheim war mit 25 Einsatzkräften rund eine Stunden im Einsatz. (RSch)

