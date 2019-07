Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Jugendliche sprengen Zigarettenautomaten

Plettenberg (ots)

Mehrere Jugendliche haben am Montag kurz vor Mitternacht an der Ebbetalstraße einen Zigarettenautomaten gesprengt. Zeugen beobachteten fünf oder sechs Jugendliche, einer davon mit einer Weihnachtsmann-Mütze. Die Jugendlichen holten Zigarettenpackungen aus dem zerstörten Gerät und rannten weg in Richtung des Bolzplatzes im Steinacker. Eine sofort eingeleitete Nahbereichsfahndung der Polizei verlief ohne Erfolg. An dem Automaten entstand ein erheblicher Sachschaden. Die Polizei ermittelt und bittet um weitere Hinweise unter Telefon 9199-0.

