Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Diebstahl aus Pkw/ Sachbeschädigung/ Kinderwagen gestohlen/ Kellereinbruch

Lüdenscheid (ots)

Einem Handwerker wurden am Montag in der Goethestraße Werkzeugmaschinen aus dem offen stehenden Firmenwagen gestohlen. Nach getaner Arbeit hat ein Handwerker am Montag gegen 12.15 Uhr seine Werkzeugmaschinen wieder in dem Wagen deponiert, der vor der Haustür parkte. Als er zum letzten Male ins Haus lief, muss ein unbekannter Täter die Gelegenheit genutzt haben: Er zog ein Hilti-Stemmeisen und eine Hilti-Bohrmaschine vom Laderaum.

Am Güterbahnhof wurde am Wochenende die Scheibe eines grauen Hyundai jazz eingeworfen. Der Wagen hatte zwischen Sonntagnachmittag und Montagmorgen auf dem Stellplatz in einem Hinterhof geparkt.

Einer Mutter wurde am Montagmorgen der Kinderwagen gestohlen. Sie hatte den Wagen zwischen 9.30 und 10.30 Uhr vor einer Kinderarztpraxis an der Freiherr-vom-Stein-Straße abgestellt. Als sie nach dem Besuch der Praxis zurückkehrte, war der Camarelo-Buggy vom Typ EOS R verschwunden.

Im Eichholz sind Unbekannte in Kellerräume eines Mehrfamilienhauses eingedrungen. Sie durchsuchten zwischen Samstagmorgen und Montagnachmittag vier Kelleräume. Ihre Beute: Mindestens zwei Bohrmaschinen.

Die Polizei in Lüdenscheid bittet in allen Fällen um Hinweise unter Telefon 9099-0.

